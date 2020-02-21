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Олимпиада-2020 в Токио

Играющий в Японии волейболист Мусэрский считает, что коронавирус не помешает проведению ОИ

Спортсмен признался, что не видит никакой паники среди японского народа
Дмитрий Мусэрский Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Дмитрий Мусэрский
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Коронавирус не должен помешать проведению летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал российский волейболист Дмитрий Мусэрский, играющий за японский клуб "Сантори Санбёрдз".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о готовности проведения контрмер по борьбе с коронавирусом, а оргкомитет "Токио-2020" отметил, что перенос Игр не рассматривается. Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

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"Никаких проблем и трудностей ни у кого нет, - сказал Мусэрский. - Японцы в качестве дополнительных мер защиты используют маски, в общем-то они их используют круглогодично и не только по причине возможного заражения каким-нибудь вирусом. Также практически везде можно встретить спиртовые антибактериальные средства для рук. До Олимпиады еще очень далеко, уверен, об этой непонятной панике, связанной с коронавирусом, никто и не вспомнит в августе".

"Причем самое интересное, что я не вижу эту панику среди японцев", - добавил собеседник агентства.

В Японии сейчас выявлено более 730 случаев заражения новым коронавирусом, трое умерли. Большинство зараженных - 634 человека - пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 26 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.

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Олимпиада-2020 в Токио
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