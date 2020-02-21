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Летние неолимпийские виды спорта

Тренер Джонс: португальские регбисты показывают хороший рост в последние годы

Игра между командами России и Португалии пройдет 22 февраля на стадионе "Калининград"

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная Португалии по регби в последние годы показывает хороший рост, команда усилилась молодыми игроками. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Лин Джонс.

Игра между командами России и Португалии пройдет 22 февраля на стадионе "Калининград". Российская команда уступила в двух первых матчах чемпионата Европы, португальцы одержали победы в своих матчах.

"Команда Португалии очень молодая и быстрая, их сборная показывает очень хороший рост в последние годы, они подтянули в сборную молодежь, которая играет и выигрывает. Пока не могу сказать то же про нашу команду, но мы стремимся к этому, - сказал Джонс. - Мы же пока несем за собой шлейф Кубка мира, после которого многие наши игроки были травмированы. Но постепенно они начинают возвращаться в основной состав".

"Главное в регби - это мотивация, чтобы игроки полностью отдавались игре. В предыдущем матче с бельгийцами нам этого не хватило, мы вышли очень мотивированными, а потом немного погасли. Нельзя проиграть 30 очков и не сделать никаких изменений в составе. Важно, чтобы завтра все наши 23 игрока, включенные в состав на матч, сыграли с честью и показали все, на что они способны", - добавил специалист.

В матче с командой Португалии капитаном команды будет Андрей Гарбузов, который сменит Василия Артемьева. "Василий - прекрасный игрок и капитан, но он играет чуть дальше, в задней линии. Нам немного не хватает лидера в начале, чтобы кто-то мог дать совет игрокам. Андрей очень опытный игрок, он сыграл 99 матчей за сборную, и хорошо, что теперь у нас будет два таких лидера - и Василий, и Андрей", - пояснил свое решение специалист.

В чемпионате Европы принимают участие шесть команд, помимо россиян и португальцев, на турнире играют сборные Испании, Бельгии, Грузии и Румынии. Сборная России после двух туров занимает последнее, шестое место, не набрав очков. Первое место занимает команда Грузии (9), второе - Португалии (8), третье - Бельгии (6), четвертое - Испании (5), на пятом месте идут румыны (0).

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