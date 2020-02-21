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Летние неолимпийские виды спорта

Гарбузов: российские регбисты провели работу над ошибками после матча с бельгийцами

Игра между командами России и Португалии пройдет 22 февраля на стадионе "Калининград"

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России по регби провела серьезную работу над ошибками после поражения во втором матче чемпионата Европы и готова к игре со сборной Португалии. Такое мнение журналистам на пресс-конференции в пятницу высказал капитан сборной России Андрей Гарбузов.

Игра между командами России и Португалии пройдет 22 февраля на стадионе "Калининград". Завтрашний матч станет для Гарбузова сотым в составе национальной команды. Он впервые выйдет на поле в статусе капитана сборной России.

"Команда сделала работу над ошибками, сделала выводы. Хорошо поработали на этой неделе и готовы дать достойный бой завтра, команда заряжена, - отметил Гарбузов. - На данный момент мы все делаем правильно. Двигаемся вперед, как нам и говорит главный тренер".

"Завтра, думаю, будет много физической борьбы, борьбы на земле, - отметил регбист. - Это будет мой сотый матч за сборную, но, думаю, я больше волновался, когда играл свой первый матч. Мне больше хочется победить завтра, все остальное сейчас не так важно".

В чемпионате Европы принимают участие шесть команд, помимо россиян и португальцев, на турнире играют сборные Испании, Бельгии, Грузии и Румынии. Сборная России после двух туров занимает последнее, шестое место, не набрав очков. Первое место занимает команда Грузии (9), второе - Португалии (8), третье - Бельгии (6), четвертое - Испании (5), на пятом месте идут румыны (0).

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Летние неолимпийские виды спорта
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