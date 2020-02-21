Кураньи: Новиков может вернуть ФК "Динамо" на высокий уровень через два-три года

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков проделал большой объем работы, что может позволить клубу вернуться на высокий уровень в ближайшие два-три года. Такое мнение ТАСС на Кубке легенд высказал бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи.

Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова, 8 ноября он был утвержден на посту главного тренера команды. Под руководством Новикова "Динамо" одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение в чемпионате России. 20 декабря Новиков продлил соглашение с клубом до лета 2021 года.

"С новым тренером они проделали большую работу, - сказал Кураньи. - Я надеюсь, что их дальнейший путь будет идти только вверх, нужно выиграть как можно больше матчей и занять по возможности самые высокие места. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, не знаю, может, два-три года. С квалифицированной командой под руководством нынешнего тренера это возможно, будем смотреть, что будет дальше".

Кубок легенд проходит в Москве и завершится в воскресенье, Кураньи играет за сборную Германии. "Очень рад вернуться в Москву, встретить большое количество старых друзей. Хотим выиграть", - заключил собеседник ТАСС.

"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В первом после зимней паузы туре национального первенства бело-голубые 29 февраля на своем поле сыграют с московским "Спартаком".