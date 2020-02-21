20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Кураньи: Новиков может вернуть ФК "Динамо" на высокий уровень через два-три года

В декабре бело-голубые продлили контракт со специалистом до лета 2021 года

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков проделал большой объем работы, что может позволить клубу вернуться на высокий уровень в ближайшие два-три года. Такое мнение ТАСС на Кубке легенд высказал бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи.

Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова, 8 ноября он был утвержден на посту главного тренера команды. Под руководством Новикова "Динамо" одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение в чемпионате России. 20 декабря Новиков продлил соглашение с клубом до лета 2021 года.

"С новым тренером они проделали большую работу, - сказал Кураньи. - Я надеюсь, что их дальнейший путь будет идти только вверх, нужно выиграть как можно больше матчей и занять по возможности самые высокие места. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, не знаю, может, два-три года. С квалифицированной командой под руководством нынешнего тренера это возможно, будем смотреть, что будет дальше".

Кубок легенд проходит в Москве и завершится в воскресенье, Кураньи играет за сборную Германии. "Очень рад вернуться в Москву, встретить большое количество старых друзей. Хотим выиграть", - заключил собеседник ТАСС.

"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В первом после зимней паузы туре национального первенства бело-голубые 29 февраля на своем поле сыграют с московским "Спартаком".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Московская федерация футбола поддержит РФС в организации игр отбора на юношеский ЧЕ-2020
Российская команда проведет матчи против команд Финляндии, Дании и Сербии на "Сапсан-Арене" в Москве в конце марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС