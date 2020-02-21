Элитный раунд отбора на ЧЕ-2020 по футболу среди игроков не старше 17 лет пройдет в Москве

ТАСС, 21 февраля. Матчи элитного раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года по футболу среди сборных, составленных из игроков 2003 года рождения (не старше 17 лет), с участием сборной России пройдут в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В рамках мини-турнира сборная России проведет три матча: 25 марта против сборной Финляндии, 28 марта против сборной Дании, 31 марта против сборной Сербии. Все матчи сборной России пройдут на московском стадионе "Сапсан-Арена".

В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители восьми отборочных мини-турниров элитного раунда, а также семь лучших сборных, занявших вторые места.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 21 мая по 6 июня в Эстонии (национальная команда получила автоматическую путевку как хозяйка турнира). Жеребьевка финальной части пройдет в Таллине 8 апреля.