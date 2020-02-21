Критерии допуска к выборам в руководство ВФЛА вынесут на голосование 28 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Голосование по применению критериев допуска кандидатов, выдвигаемых на руководящие должности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), состоится 28 февраля во время выборной конференции организации. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Такое решение было принято в пятницу на плановом заседании рабочей группы ОКР. Отмечается, что сроки подачи представлений по выдвижению кандидатов в органы управления ВФЛА со стороны региональных спортивных федераций - членов ВФЛА не ограничены и распространяются на период вплоть до начала конференции. Ранее рабочая группа ОКР выработала критерии допуска к выборам в органы управления ВФЛА.

Во вторник рабочая группа ОКР сформировала окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА, в который вошли член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после угрозы со стороны международной федерации ввести жесткие санкции из-за дела легкоатлета Данила Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.