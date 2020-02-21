Филимонов: футболисту Смолову еще не поздно в 30 лет зацепиться за свой шанс в Европе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов по-прежнему имеет возможность реализовать свой потенциал в одном из ведущих европейских чемпионатов, несмотря на то что ему 30 лет. Такое мнение журналистам на Кубке легенд высказал бывший вратарь московского "Спартака" и сборной России Александр Филимонов.

"Сельта" в январе арендовала Смолова у московского "Локомотива" до конца сезона. В матче чемпионата Испании против "Реала" (2:2) Смолов забил дебютный гол за свою новую команду.

"Все зависит от Федора, если он будет прогрессировать, совершенствоваться, то почему бы ему не закрепиться в "Сельте" на более долгое время? Это предубеждение, что в 30 лет поздно уже цепляться за свой шанс в Европе, что возраст якобы влияет. Если говорили о том, что Артем Дзюба (которому 31 год - прим. ТАСС) может уехать в "Тоттенхэм", то и Смолов тем более", - отметил Филимонов.

На первом матче Кубка легенд сборная России сыграла вничью с командой Турции (5:5). "Недоволен матчем, потому что упустили преимущество и дали сопернику сравнять счет. Счет, конечно, не главное на этом турнире, но если я выхожу на поле, даже на тренировке, у меня превалирует желание победить", - заключил Филимонов.