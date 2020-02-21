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Сборные по футболу

Московская федерация футбола поддержит РФС в организации игр отбора на юношеский ЧЕ-2020

Российская команда проведет матчи против команд Финляндии, Дании и Сербии на "Сапсан-Арене" в Москве в конце марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московская федерация футбола окажет поддержку Российскому футбольному союзу (РФС) в организации матчей мини-турнира элитного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года среди игроков не старше 17 лет. Об этом ТАСС сообщил президент столичной федерации Сергей Анохин.

РФС в пятницу на официальном сайте сообщил о том, что с 25 по 31 марта в Москве пройдут матчи элитного раунда юношеского чемпионата Европы 2020 года. Пять игр пройдут на "Сапсан-Арене", еще одна - на стадионе "Октябрь". Сборная России в рамках турнира проведет три матча, соперниками национальной команды под руководством Станислава Коротаева станут сборные Финляндии, Дании и Сербии, игры пройдут 25, 28 и 31 марта. Все матчи с участием сборной России примет "Сапсан-Арена".

"Прекрасно, что такое соревнование будет в Москве, - сказал Анохин. - Что касается московских властей и нашей федерации, мы всегда приветствуем такие турниры. Безусловно, мы поможем по максимуму, поможем [РФС] всеми необходимыми средствами, чтобы все было хорошо".

На вопрос о том, рассматривались ли другие арены для проведения матчей элитного раунда квалификации на юношеский чемпионат Европы, собеседник агентства затруднился дать четкий ответ.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители восьми отборочных мини-турниров элитного раунда, а также семь лучших сборных, занявших вторые места.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 21 мая по 6 июня в Эстонии (национальная команда получила автоматическую путевку как хозяйка турнира). Жеребьевка финальной части пройдет в Таллине 8 апреля.

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