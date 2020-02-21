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ATP

Казахстанский теннисист Бублик заявил, что ненавидит теннис и играет только ради денег

Спортсмен представлял Россию до 2016 года
Александр Бублик EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Александр Бублик
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 21 февраля. Теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, заявил, что играет в теннис исключительно ради денег. Комментарий теннисиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

"Я ненавижу теннис от всего сердца, ненавижу каждый день, когда должен играть. Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо", - заявил 22-летний спортсмен.

Бублик выступает за Казахстан с 2016 года, ранее он представлял Россию. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 55-ю строчку. Высшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2019).

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