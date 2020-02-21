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Зимние олимпийские виды спорта

Женская сборная России не сумела выйти в финал юниорского чемпионата мира по керлингу

Россиянки проиграли со счетом 8:9 канадкам

ТАСС, 21 февраля. Женская сборная России по керлингу со счетом 8:9 проиграла команде Канады в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира. Соревнования проходят в Красноярске.

Основное время матча завершилось со счетом 8:8, в дополнительном энде сильнее были канадки. В составе сборной России выступали Влада Румянцева, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.

В другом полуфинальном матче сборная Южной Кореи победила японок (8:4). Сборные России и Японии сыграют в матче за третье место 22 февраля.

Женская сборная России трижды становилась чемпионом мира и трижды занимала третье место.

Финал чемпионата мира в Красноярске пройдет 22 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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