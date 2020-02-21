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Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежцы завоевали две медали в первый день юниорского чемпионата мира

Серебряные награды на счету Артема Арефьева и Степана Чистякова

ТАСС, 21 февраля. Сборная России стала обладателем двух медалей в первый соревновательный день юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в польском городе Томашув-Мазовецкий.

В соревнованиях мужчин на дистанции 500 м серебряную медаль завоевал Артем Арефьев, уступив 0,003 секунды победителю Курацубо Кацухиро из Японии (35,279). На дистанции 1500 м также обладателем серебряной награды стал Степан Чистяков, который уступил 0,398 секунды другому японскому спортсмену Хорикаве Цубасе (1.49,486).

В субботу пройдут соревнования у мужчин и женщин на дистанции 1000 м, а также на 3000 м у женщин и на 5000 м - у мужчин.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 23 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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