СМИ: капитан "Ливерпуля" Хендерсон выбыл на три недели из-за травмы

ТАСС, 21 февраля. Капитан английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джордан Хендерсон получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить около трех недель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Травму 29-летний полузащитник получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" (Мадрид), который завершился поражением английского клуба со счетом 0:1. Участие англичанина в ответной встрече, которая пройдет 11 марта в Ливерпуле, находится под вопросом. Из-за травмы Хендерсон также может пропустить матчи чемпионата Англии против "Вест Хэма", "Уотфорда" и "Борнмута" и встречу 1/8 финала Кубка Англии против "Челси".

"Помимо Хендерсона, все на данный момент в строю. Хендерсон чрезвычайно важен и не только в футбольном плане. Хорошо, что у нас есть еще варианты. Это шанс для каждого из ребят, так как Хендерсон в любом случае не смог бы сыграть во всех оставшихся матчах сезона", - заявил главный тренер команды Юрген Клопп.

В текущем сезоне Хендерсон принял участие в 34 играх, забив три мяча и отдав пять голевых передач. Он выступает за "Ливерпуль" с сезона-2011/12, стал с командой победителем Лиги чемпионов (2019) и клубного чемпионата мира (2019), а также обладателем Суперкубка УЕФА (2019) и Кубка английской лиги (2012).

В таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 22 очка, набрав в 26 турах 76 баллов (25 побед и одна ничья).