Фехтовальщицы из Китая допущены к этапу КМ в Казани и тренируются с другими спортсменками

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Китайские рапиристки допущены к участию в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который проходит в Казани с 21 по 23 февраля. Они прошли необходимые этапы проверки и готовятся к турниру вместе со спортсменками из других стран, сообщила ТАСС в пятницу главный специалист по организации и проведению соревнований Федерации фехтования России Мария Синявская.

Ранее Министерство спорта Татарстана сообщило о том, что шесть спортсменок из Китая трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля перед тем, как принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах. Организаторы чемпионата в лице Минспорта Татарстана приняли меры для того, чтобы участники турнира не пересекались с детьми, которые занимаются в Центре гимнастики (место проведения соревнований), с целью профилактики и недопущения распространения коронавируса.

"Касательно представителей Китая, хочется обратить внимание, что люди приехали отбираться на Олимпиаду, и ко всем у нас отношение равное. Они и разминались, и готовились к турниру абсолютно в таких же условиях, как и все остальные спортсмены - у них ни в коем случае нет каких-либо выделенных зон. По прилете в Россию они прошли несколько этапов проверки, обследований, они допущены до соревнований и принимают участие в таких же абсолютно условиях, как и все остальные", - сказала Синявская.

Сегодня спортсменки тренировались и фехтовались с рапиристками из разных стран, уточнила собеседница агентства. Она отметила, что при проведении подобных мероприятий идея спорта стоит превыше всего, и никто из спортсменов не должен страдать из-за происходящей в мире ситуации. Все спортсмены, включая представителей Китая, проживают в официальных гостиницах турнира в Казани.

"Мы удачно стартовали, данное соревнование является очень важным, потому что это завершающий этап в отборе для рапиристок на Олимпиаду в Токио. Соответственно, для нас максимально важно, чтобы у всех спортсменов были равные возможности и условия. В данном старте принимают участие 153 спортсменки из 34 стран", - добавила Синявская.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.