СМИ: победитель чемпионата мира в России Рами может стать игроком ФК "Сочи"

ТАСС, 21 февраля. Французский защитник Адиль Рами может подписать контракт с российским футбольным клубом "Сочи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RMC Sport.

Турецкий "Фенербахче", за который игрок провел семь матчей в текущем сезоне, расторг контракт с футболистом.

Рами в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, также в его активе серебро домашнего чемпионата Европы 2016 года. На клубном уровне 34-летний игрок выступал за французские "Этуаль", "Лилль", c которым выиграл национальный чемпионат и кубок страны, "Марсель", итальянский "Милан" и испанские "Валенсию" и "Севилью", с которой выиграл Лигу Европы.

На данный момент клуб занимает последнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав в 18 матчах 15 очков. В ближайшем туре "Сочи" примет тульский "Арсенал" 1 марта.