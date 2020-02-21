Чемпионат мира по пятиборью перенесен из Китая в Мексику из-за коронавируса

ТАСС, 21 февраля. Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Китая в связи с коронавирусом. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Соревнования должны были пройти в китайском городе Сямынь с 25 по 31 мая 2020 года. В связи с переносом Сямынь станет хозяином соревнований в 2022 году.

Чемпионат мира перенесен в мексиканский Канкун. Точные даты предстоящего первенства будут определены позднее.

Из-за распространения вируса власти КНР приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. Из числа грядущих мероприятий перенесены чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (с 13-15 марта 2020 года на 2021 год), этапы Мировой серии по регби-7 в Гонконге и Сингапуре (с апреля на октябрь), отложены этапы Гран-при "Формулы-1" (17-19 апреля) и "Формулы-Е" (21 марта), этап Кубка мира по скалолазанию (17-19 апреля), скорректирован календарь чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске. Международная шахматная федерация (FIDE) перенесла президентский совет из Китая в ОАЭ.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.