20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по пятиборью перенесен из Китая в Мексику из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в конце мая, точные даты чемпионата мира в Мексике будут определены позднее

ТАСС, 21 февраля. Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Китая в связи с коронавирусом. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Соревнования должны были пройти в китайском городе Сямынь с 25 по 31 мая 2020 года. В связи с переносом Сямынь станет хозяином соревнований в 2022 году.

Чемпионат мира перенесен в мексиканский Канкун. Точные даты предстоящего первенства будут определены позднее.

Из-за распространения вируса власти КНР приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. Из числа грядущих мероприятий перенесены чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (с 13-15 марта 2020 года на 2021 год), этапы Мировой серии по регби-7 в Гонконге и Сингапуре (с апреля на октябрь), отложены этапы Гран-при "Формулы-1" (17-19 апреля) и "Формулы-Е" (21 марта), этап Кубка мира по скалолазанию (17-19 апреля), скорректирован календарь чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске. Международная шахматная федерация (FIDE) перенесла президентский совет из Китая в ОАЭ.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Федерация хоккея Москвы работает в штатном режиме, несмотря на задержание ее президента
В пятницу Сергей Менделеев был задержан по обвинению в преднамеренном банкротстве "Инвестбанка" с суммой ущерба порядка трех миллиардов рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС