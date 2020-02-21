Китайское антидопинговое агентство возобновит работу после перерыва из-за коронавируса

ТАСС, 21 февраля. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в течение недели возобновит свою деятельность после перерыва, вызванного вспышкой коронавируса на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

CHINADA 4 февраля была вынуждена приостановить работу, чтобы не подвергать опасности спортсменов и чиновников из контрольных органов организации.

"CHINADA внедрила дополнительный набор мер по допинг-контролю, которые должны соблюдаться в течение этого периода. Рекомендации для сотрудников CHINADA разработаны в качестве меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения. CHINADA будет постепенно расширять область тестирования, основываясь на прогрессе по нейтрализации эпидемии, а также отслеживать местонахождение китайских атлетов для поддержания работы системы допинг-контроля", - говорится в заявлении WADA.

Отмечается, что в первую очередь CHINADA продолжит деятельность в отношении главных спортсменов страны, которые представляют наиболее подверженные антидопинговым нарушениям виды спорта.

В то же время CHINADA продолжает работу за рубежом, собирая допинг-пробы спортсменов. Также представители агентства свяжутся с другими китайскими антидопинговыми компаниями, которые проводили сбор анализов в ходе перерыва.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.