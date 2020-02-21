ЦСКА в 15-й раз подряд обыграл минское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 8:1 на своей площадке обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА шайбами отличились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты), Антон Слепышев (40), Линден Вей (40), Кирилл Капризов (41, 50), Андрей Светлаков (51) и Константин Окулов (59). У минской команды дебютной шайбой в КХЛ отметился Вячеслав Грецкий (49). Армейцы забросили четыре шайбы за 1 минуту 26 секунд. Эта победа стала для ЦСКА самой крупной в текущем сезоне.

Капризов возглавил гонку снайперов лиги, забросив 31-ю шайбу в сезоне и опередив нападающего московского "Динамо" Дмитрия Яшкина (30). Армейцы во второй раз за неделю переиграли "Динамо", в понедельник минский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:4. Эта победа стала для ЦСКА 15-й кряду над "Динамо", последний раз минчане выигрывали у армейцев 14 сентября 2014 года (3:2). Шайба Светлакова стала 100-й в противостоянии команд, "Динамо" в 30 очных матчах забросило 50 шайб.

ЦСКА с 92 очками в 60 матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции, минчане замыкают таблицу, набрав в 59 играх 37 очков.

В следующем матче ЦСКА примет 25 февраля петербургский СКА, "Динамо" в воскресенье на выезде встретится с лидером Восточной конференции казанским "Ак Барсом".

"Барыс" (Нур-Султан) в другой встрече дня в четвертый раз в сезоне обыграл "Салават Юлаев", одержав победу на своей площадке со счетом 2:1. "Металлург" в Магнитогорске переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (3:1), хельсинкский "Йокерит" на выезде по буллитам победил омский "Авангард" (2:1).