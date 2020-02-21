ЦСКА в 15-й раз подряд обыграл минское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 8:1 на своей площадке обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА шайбами отличились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты), Антон Слепышев (40), Линден Вей (40), Кирилл Капризов (41, 50), Андрей Светлаков (51) и Константин Окулов (59). У минской команды дебютной шайбой в КХЛ отметился Вячеслав Грецкий (49). Армейцы забросили четыре шайбы за 1 минуту 26 секунд. Эта победа стала для ЦСКА самой крупной в текущем сезоне.
Капризов возглавил гонку снайперов лиги, забросив 31-ю шайбу в сезоне и опередив нападающего московского "Динамо" Дмитрия Яшкина (30). Армейцы во второй раз за неделю переиграли "Динамо", в понедельник минский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:4. Эта победа стала для ЦСКА 15-й кряду над "Динамо", последний раз минчане выигрывали у армейцев 14 сентября 2014 года (3:2). Шайба Светлакова стала 100-й в противостоянии команд, "Динамо" в 30 очных матчах забросило 50 шайб.
ЦСКА с 92 очками в 60 матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции, минчане замыкают таблицу, набрав в 59 играх 37 очков.
В следующем матче ЦСКА примет 25 февраля петербургский СКА, "Динамо" в воскресенье на выезде встретится с лидером Восточной конференции казанским "Ак Барсом".
"Барыс" (Нур-Султан) в другой встрече дня в четвертый раз в сезоне обыграл "Салават Юлаев", одержав победу на своей площадке со счетом 2:1. "Металлург" в Магнитогорске переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (3:1), хельсинкский "Йокерит" на выезде по буллитам победил омский "Авангард" (2:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|60
|39
|3
|2
|1
|3
|12
|195-95
|92
|2
|СКА
|60
|28
|9
|5
|2
|3
|13
|169-116
|89
|3
|Йокерит
|60
|28
|8
|2
|4
|4
|14
|182-155
|84
|4
|Динамо Мск
|59
|29
|5
|1
|5
|3
|16
|174-137
|78
|5
|Спартак
|60
|25
|4
|4
|2
|6
|19
|168-139
|74
|6
|Локомотив
|59
|23
|4
|5
|1
|3
|23
|160-143
|68
|7
|Витязь
|59
|19
|3
|4
|6
|4
|23
|129-156
|62
|8
|Торпедо
|60
|21
|5
|2
|3
|2
|27
|162-165
|61
|9
|Сочи
|59
|15
|5
|4
|1
|8
|26
|121-155
|57
|10
|Северсталь
|60
|13
|3
|6
|3
|7
|28
|121-168
|54
|11
|Динамо Р
|59
|10
|5
|1
|3
|4
|36
|98-179
|39
|12
|Динамо Мн
|59
|10
|2
|1
|5
|6
|34
|124-219
|37
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|59
|36
|2
|4
|4
|1
|12
|170-112
|89
|2
|Авангард
|60
|30
|1
|6
|3
|6
|14
|161-115
|83
|3
|Барыс
|60
|30
|6
|1
|0
|8
|15
|153-131
|82
|4
|Автомобилист
|60
|22
|8
|3
|3
|5
|19
|161-149
|74
|5
|Сибирь
|59
|25
|3
|4
|4
|2
|21
|131-136
|70
|6
|Салават Юлаев
|60
|23
|4
|1
|8
|2
|22
|149-140
|66
|7
|Металлург Мг
|59
|20
|3
|5
|4
|4
|23
|135-137
|64
|8
|Куньлунь
|61
|20
|3
|3
|5
|3
|27
|138-156
|60
|9
|Амур
|59
|19
|1
|5
|6
|3
|25
|125-134
|59
|10
|Нефтехимик
|59
|19
|2
|4
|4
|4
|26
|148-154
|58
|11
|Адмирал
|59
|15
|4
|6
|1
|3
|30
|120-170
|54
|12
|Трактор
|59
|18
|3
|2
|3
|2
|31
|124-157
|51