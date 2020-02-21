Венесуэлка Рохас побила мировой рекорд Лебедевой в тройном прыжке в помещении

ТАСС, 21 февраля. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

На турнире в Мадриде 24-летняя спортсменка показала результат 15,43 метра. Она превзошла достижение россиянки Татьяны Лебедевой, установленное 6 марта 2004 года на чемпионате мира в Будапеште - 15,36 метра. Обладательницей мирового рекорда в соревнованиях на открытом воздухе является украинка Инесса Кравец, 10 августа 1995 года на чемпионате мира показавшая результат 15,50 метра.

Рохас является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной победительницей чемпионатов мира в помещении. Лебедева является обладательницей золотой медали Олимпиады 2004 года, серебряной - Игр 2000 года, также в ее активе по три победы на летних и зимних чемпионатах мира, по одной победе на летнем и зимнем чемпионате Европы.