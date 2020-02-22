ФК "Сочи" включил в заявку чемпиона мира 2018 года Рами

ТАСС, 22 февраля. Французский защитник Адиль Рами заявлен за футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

34-летний футболист внесен в список игроков клуба, который опубликован на сайте лиги.

Предыдущей командой Рами был турецкий "Фенербахче", с которым игрок расторг контракт в пятницу. Ранее защитник выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью", итальянский "Милан". Рами является чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе "Лилля", победителем Лиги Европы вместе с "Севильей".

В составе сборной Франции Рами стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы - 2016. Рами стал четвертым чемпионом мира в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первым победителем мирового первенства в российском чемпионате был бразилец Роберто Карлос, в 2011-2013 годах выступавший за махачкалинский "Анжи", в настоящее время в РПЛ выступают победители чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес и нападающий "Спартака" Андре Шюррле.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 15 очков. В ближайшем туре "Сочи" примет тульский "Арсенал" 1 марта.