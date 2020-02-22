20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Сочи" включил в заявку чемпиона мира 2018 года Рами

В пятницу французский защитник покинул турецкий футбольный клуб "Фенербахче"
Адиль Рами Денис Тырин/ТАСС
Описание
Адиль Рами
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Французский защитник Адиль Рами заявлен за футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

34-летний футболист внесен в список игроков клуба, который опубликован на сайте лиги.

Предыдущей командой Рами был турецкий "Фенербахче", с которым игрок расторг контракт в пятницу. Ранее защитник выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью", итальянский "Милан". Рами является чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе "Лилля", победителем Лиги Европы вместе с "Севильей".

В составе сборной Франции Рами стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы - 2016. Рами стал четвертым чемпионом мира в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первым победителем мирового первенства в российском чемпионате был бразилец Роберто Карлос, в 2011-2013 годах выступавший за махачкалинский "Анжи", в настоящее время в РПЛ выступают победители чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес и нападающий "Спартака" Андре Шюррле.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 15 очков. В ближайшем туре "Сочи" примет тульский "Арсенал" 1 марта.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Первый чемпионат Лиги боевого самбо в субботу пройдет в Сочи на арене "Ледяной куб"
Турнир будет посвящен Дню защитника Отечества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС