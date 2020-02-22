Клуб НХЛ "Колорадо" подписал новый контракт с чешским голкипером Францоузом

ТАСС, 22 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" объявил о подписании нового соглашения с чешским голкипером Павлом Францоузом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 29-летним вратарем рассчитан на два года. Финансовые условия соглашения не озвучиваются.

"Мы рады заключить контракт с Павлом [Францоузом] еще на два сезона. Он был важной частью нашей команды в этом году и хорошо себя проявил, когда нам это было нужно больше всего. Павел [Францоуз] трудолюбивый, настоящий профессионал, отличный товарищ по команде и заслужил выступать в НХЛ", - сказал генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик.

Францоуз перешел в "Колорадо" из челябинского "Трактора" в мае 2018 года, подписав контракт на год. Большую часть сезона-2018/19 голкипер провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клуб "Колорадо", однако соглашение с ним продлили еще на год. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Францоуз провел 101 матч за "Трактор", отражая в среднем 94,4% бросков, а в сезоне-2017/18 был признан лучшим голкипером КХЛ. В текущем регулярном чемпионате он провел 24 матча и одержал 14 побед, отражая 92,3% бросков.

За сборную Чехии Францоуз провел 24 матча. Голкипер принял участие в шести чемпионатах мира и одной Олимпиаде.

"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 75 очков в 59 матчах.