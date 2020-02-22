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НХЛ

"Рейнджерс" победили "Каролину". Панарин преодолел рубеж в 400 очков за карьеру

Встреча завершилась со счетом 5:2
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и "Каролины" Джейкоб Славин AP Photo/Gerry Broome
Описание
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и "Каролины" Джейкоб Славин
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 22 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Мика Зибанежад (17-я минута), Йеспер Фаст (30), Брэйди Шей (37), Артемий Панарин (42) и Райан Стром (59). Панарин выступил ассистентом в эпизоде с голом Фаста, форвард Павел Бучневич очков во встрече не набрал. Ворота команды в прошедшем матче защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 27 бросков и одержал восьмую победу в девяти стартовых встречах. У проигравших отличились Брок Макгинн (24) и Себастьян Ахо (46), нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

В активе Панарина теперь 81 (31 шайба + 50 передач) балл за результативность в сезоне. Россиянин преодолел рубеж в 400 набранных очков за время карьеры в НХЛ. На счету форварда 381 матч и 401 (147+254) балл.

Панарин стал шестым игроком в истории НХЛ, который не выходил на драфт и смог набрать 400 очков в 381 матче и менее. Также он входит в число пяти действующих хоккеистов, набравших 400 очков в первых пяти сезонах в лиге, компанию ему составляют Александр Овечкин, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Евгений Малкин. Панарин вышел на 24-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Валерия Буре (400).

Бучневич набрал в текущем сезоне 37 (14+23) очков. В активе Свечникова 56 (24+32) баллов. Лучшим игроком матча стал Зибанежад (1+2), второй звездой был признан Панарин (1+1), третьей - защитник "Каролины" Джейкоб Славин (0+2).

"Каролина" идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 60 матчах. "Рейнджерс" занимают 11-ю строчку, имея в активе 68 очков в 60 встречах. Следующий матч "Каролина" проведет в гостях против "Торонто", "Рейнджерс" сыграют дома с "Сан-Хосе". Обе встречи пройдут 23 февраля.

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