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ММА

Боец команды Федора Емельяненко Молдавский победил Айялу на турнире Bellator в США

Россиянин выиграл единогласным решением судей

ТАСС, 22 февраля. Российский боец смешанного стиля из команды Федора Емельяненко Валентин Молдавский одержал победу над американцем Хави Айялой на турнире Bellator 239 в Оклахоме (США). Спортсмен выиграл единогласным решением судей.

Молдавский дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. В активе 28-летнего россиянина 10 боев, в которых он одержал девять побед. Также он является чемпионом мира и Европы по боевому самбо. В 2014 году Молдавский сменил украинское гражданство на российское.

Айяла провел первый поединок в 2011 году. 31-летний американец на данный момент одержал 11 побед и потерпел восемь поражений в ММА.

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