Дабл-дабл Дэвиса помог "Лейкерс" обыграть "Мемфис" в матче НБА

ТАСС, 22 февраля. "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 117:105 обыграли "Мемфис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матче стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис оформил дабл-дабл, на его счету 28 очков и 13 подборов.

В составе "Мемфиса" больше всех очков набрав центровой Джарен Джексон (20). Также дабл-дабл в игре оформили Горги Дьенг (14 очков, 10 подборов) и Брэндон Кларк (14 очков, 10 подборов).

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" идут на первом месте, одержав в 53 матчах 42 победы, "Мемфис" идет восьмым, в активе клуба 28 побед в 56 играх. В следующем матче "Лейкерс" примут "Бостон" 23 февраля, "Мемфис" 25 февраля на выезде сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс".