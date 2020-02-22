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НБА

Дабл-дабл Дэвиса помог "Лейкерс" обыграть "Мемфис" в матче НБА

Самым результативным игроком матче стал форвард клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 32 очка
Энтони Дэвис AP Photo/Kelvin Kuo
Описание
Энтони Дэвис
© AP Photo/Kelvin Kuo

ТАСС, 22 февраля. "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 117:105 обыграли "Мемфис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матче стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис оформил дабл-дабл, на его счету 28 очков и 13 подборов.

В составе "Мемфиса" больше всех очков набрав центровой Джарен Джексон (20). Также дабл-дабл в игре оформили Горги Дьенг (14 очков, 10 подборов) и Брэндон Кларк (14 очков, 10 подборов).

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" идут на первом месте, одержав в 53 матчах 42 победы, "Мемфис" идет восьмым, в активе клуба 28 побед в 56 играх. В следующем матче "Лейкерс" примут "Бостон" 23 февраля, "Мемфис" 25 февраля на выезде сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс".

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