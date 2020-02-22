Губерниев: в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира в Италии проходят обыски

ТАСС, 22 февраля. Обыски проходят в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом в субботу в своем Instagram сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону. Изъят компьютер и телефон [Александра] Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал Губерниев.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В 2013 году Логинов был дисквалифицирован на три года за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.