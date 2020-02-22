Драчев: полиция Италии провела обыски в отеле сборной России по биатлону по запросу IBU

ТАСС, 22 февраля. Итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Губерниев: в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира в Италии проходят обыски

"В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович (личный тренер Александра Логинова - прим. ТАСС) находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации", - сказал Драчев.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.