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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев: полиция Италии провела обыски в отеле сборной России по биатлону по запросу IBU

В Международном союзе биатлонистов считают, что тренер Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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"В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович (личный тренер Александра Логинова - прим. ТАСС) находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации", - сказал Драчев.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. 

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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