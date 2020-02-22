{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Обновлено 

Биатлонист Логинов рассчитывает, что ситуация с обыском в Италии не останется незамеченной

Спортсмен признался, что его сильно расстраивает происходящее в Антхольце
Александр Логинов AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 22 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов надеется, что ситуация с обыском итальянскими полицейскими его номера в отеле на чемпионате мира не останется незамеченной. Он этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

На эту тему

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Спали, проснулись от того, что вломились в дверь и сразу забрали оружие, - сказал Логинов. - Просили сидеть на месте, в одних трусах, смотрел, как они проверяли мои вещи. Был настоящий обыск, их интересовали мои вещи. Я попросил, чтобы пришел более компетентный переводчик, наш менеджер Екатерина; она пришла - проверила в документах, которые они принесли, это был запрос от IBU, видимо, какое-то недоверие от IBU".

"Меня все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает", - сказал добавил российский биатлонист.

На эту тему
Биатлонист Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил

Логинов сообщил, что во время обыска у него забрали личные вещи. "Компьютер, телефон - это больше всего меня расстраивает, - отметил он. - Я не против, если бы они его проверяли и скопировали, но это личная вещь, в 2020 году необходимая для жизни. Они ничего не предъявляли, просто поступил сигнал и приехали карабинеры проводить обыск".

"Хотел бы сказать болельщикам спасибо за поддержку! Мы не сломаемся!" - резюмировал Логинов.

Выступление Логинова на ЧМ-2020 и допинговая история

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по натурбану
Двукратный призер ЧЕ по натурбану Лаврентьева сообщила, что довольна выступлением в Москве
Спортсменка в пятницу в личной гонке стала серебряным призером соревнований, а в субботу выиграла бронзу в командной гонке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС