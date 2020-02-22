Биатлонист Логинов рассчитывает, что ситуация с обыском в Италии не останется незамеченной

ТАСС, 22 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов надеется, что ситуация с обыском итальянскими полицейскими его номера в отеле на чемпионате мира не останется незамеченной. Он этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Спали, проснулись от того, что вломились в дверь и сразу забрали оружие, - сказал Логинов. - Просили сидеть на месте, в одних трусах, смотрел, как они проверяли мои вещи. Был настоящий обыск, их интересовали мои вещи. Я попросил, чтобы пришел более компетентный переводчик, наш менеджер Екатерина; она пришла - проверила в документах, которые они принесли, это был запрос от IBU, видимо, какое-то недоверие от IBU".

"Меня все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает", - сказал добавил российский биатлонист.