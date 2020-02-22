Биатлонист Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере полиции Италии на обыск отеля, в котором проживает сборная России.

Утром в субботу в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира, прошли обыски.

Ордер на обыск выписан на имя Логинова и личного тренера россиянина Александра Касперовича. Итальянская полиция обыскала номера и автомобили россиян. Касперович обвиняется в нахождении на чемпионате мира по чужой аккредитации.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.