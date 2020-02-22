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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Логинов рискует пропустить эстафету на чемпионате мира по биатлону из-за обысков

По словам старшего тренера российской команды Сергея Белозерова, Евгений Гараничев точно будет бежать эстафету
Александр Логинов EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонист Александр Логинов из-за обысков полиции в отеле сборной России может пропустить субботнюю эстафету на чемпионате мира в Италии. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

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В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"[Евгений] Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы - нет", - сказал Белозеров.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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