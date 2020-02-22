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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев: биатлонист Логинов готовится к эстафете на ЧМ, несмотря на прошедшие обыски

Глава Союза биатлонистов России рассказал, что находится в полицейском участке

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонист Александр Логинов находится в расположении сборной России и готовится к эстафетной гонке, несмотря на прошедшие обыски в номере спортсмена. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Также он заявил ТАСС, что полиция совместила старые допинговые дела Логинова с новым разбирательством.

"Саша находится в команде и готовится к эстафете, - сказал Драчев. - Я и Александр Владимирович Касперович находимся в полицейском участке, нам помогает переводчик Екатерина Боярских".

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он включен в состав сборной России на эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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