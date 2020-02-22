Свищев считает, что победы биатлониста Логинова не дают спокойно спать его соперникам

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Победы биатлониста сборной России Александра Логинова, в номере которого во время чемпионата мира в итальянском Антхольце прошел обыск, не дают спокойно спать его соперникам. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Считаю, что в любом случае надо поддержать наших ребят, - сказал Свищев. - Прошли обыски, у них забрали компьютеры, сейчас идет объяснение в участке, подключился президент нашей федерации [Драчев]. Пока никаких конкретных обвинений не предъявлено. Я считаю, что это может быть оговор; если действительно нет никаких замечаний, мы обязаны оказать спортсменам поддержку".

"Я уже несколько лет говорю о том, что на всех спортивных мероприятиях при посольствах должен быть спортивный атташе. Кто сейчас будет отстаивать интересы наших спортсменов? В этой ситуации нужно включить дипломатию, юридические возможности и отстаивать интересы наших спортсменов", - добавил собеседник агентства.

По мнению Свищева, российского биатлониста, который ранее отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина, вновь пытаются обвинить в использовании допинга. "Победы Логинова, к сожалению, не дают спокойно спать нашим соперникам по спорту, - отметил он. - Пока мы можем только догадываться о том, что происходит. Думаю, его опять попытаются обвинить в допинге".

"Он уже заслуженно отбыл дисквалификацию, - напомнил Свищев. - Очень надеюсь на то, что она пошла на пользу, поэтому я ему верю. Правоохранительные органы Италии должны прийти к правильному решению и объяснить, что же произошло, потому что пока это тайна, покрытая мраком".

Выступление Логинова на ЧМ-2020 и допинговая история

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.