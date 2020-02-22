Свищев: полиция во время обыска в номере биатлониста Логинова действовала излишне жестоко

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как рассказал Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ", он проснулся в шесть часов утра от того, что сотрудники итальянской полиции вломились в его номер, провели обыск и забрали личные вещи, включая телефон и компьютер.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Италии во время обыска в номере биатлониста сборной России Александра Логинова на чемпионате мира действовали излишне жестоко. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"В Италии действует достаточно жесткое антидопинговое законодательство, мы это приветствуем, - сказал Свищев, комментируя то, как проходил обыск в номере российского биатлониста. - Но мы не можем приветствовать то, как относятся к нашим гражданам. Логинов является не только известным спортсменом и действующим чемпионом мира, но еще и гражданином России. Мы обязаны отстаивать их интересы, где бы они не находились".

"Считаю, что [во время обыска] была излишняя жесткость. Не надо было жестить. Можно было спокойно зайти и забрать то, что им было нужно - эффект был бы тот же. Это было сделано специально для прессы, чтобы получить больший резонанс", - добавил собеседник агентства.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.