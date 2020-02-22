Сочинский "звездопад" и сдержанность лидеров. Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В ночь на субботу в Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось трансферное окно. Вопреки ожиданиям большинства, главным действующим лицом периода дозаявок стал не кто-то из лидеров чемпионата страны, а занимающий 16-е место в турнирной таблице дебютант высшего дивизиона "Сочи".

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До возобновления РПЛ клубы в общей сложности осуществили менее 500 сделок, самой крупной из которых стал не международный трансфер, а сделка между двумя клубами премьер-лиги. Этой зимой воспитанник "Краснодара", нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев перешел в казанский "Рубин" за €7 млн (здесь и далее суммы по данным профильного портала Transfermarkt.de - прим. ТАСС). Самой крупной сделкой "на вход" стал переход еще одного воспитанника "Краснодара", форварда Николая Комличенко, из чешской "Млады-Болеслав" в московское "Динамо" за €3,5 млн. Лидер чемпионата страны петербургский "Зенит" в перечне крупных сделок отметился только продажей аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера за €5,9 млн в мексиканский "Монтерей" (в 2017 году за сыгравшего в этом сезоне в четырех матчах южноамериканца сине-бело-голубые заплатили €8 млн). Зимой традиционно активно на рынке выступают ведущие клубы чемпионата России, но в этом сезоне они синхронно не смогли попасть в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для решения внутренних задач, а также учитывая изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21 (в этом на поле одновременно могут находиться не более шести иностранцев, со следующего их число в заявке будет ограничено восемью игроками, но ограничения по их числу в игре не будет), в этот раз они проявили себя значительно скромнее. "Сочи" - главный игрок трансферного рынка Главный трансферный сериал этой зимы развернулся вокруг футболиста, который не участвовал в официальных матчах с октября 2018 года. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после известного скандала с двумя драками в центре Москвы до мая прошлого года находился в СИЗО, а потом до середины сентября, когда в силу вступило УДО, сидел в одной из колоний в Белгородской области. Все это время клуб из Санкт-Петербурга публично оказывал поддержку игроку, а когда он вышел на свободу, подписал с ним контракт до лета 2020 года. Сделка была осуществлена вне трансферного периода и сине-бело-голубые не смогли заявить игрока для участия в чемпионате России - в итоге до зимней паузы он мог лишь тренироваться с командой. В январе Кокорин отправился на первый сбор с "Зенитом", где общественность застигла новость о его переходе в "Сочи" на правах аренды. Сначала о сделке объявил клуб из Краснодарского края, потом договоренность о переходе ТАСС подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Однако отчим и агент нападающего Кирилл Логинов заявил, что нападающий не собирается уходить из петербургского клуба. До середины февраля в СМИ появлялись сообщения о том, что Кокорин может продолжить карьеру в том или ином клубе, но в итоге игрок дал согласие на переход.

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Когда казалось, что новых вопросов возникнуть не должно, "Зенит" и "Сочи" стали согласовывать сделку, которая была одобрена обеими сторонами еще в январе. В итоге о переходе Кокорина в последнюю команду РПЛ было объявлено только 17 февраля. В первой же товарищеской игре за новый клуб нападающий забил два мяча и поучаствовал в еще одной голевой атаке - сочинцы одержали победу со счетом 3:1 над московским "Динамо", в котором форвард провел большую часть карьеры. В это межсезонье еще до подписания арендного соглашения с Кокориным состав "Сочи" пополнил 21-летний игрок группы атаки Эрик Варданян, который в сезоне-2018/19, выступая за "Пюник", был признан лучшим игроком чемпионата Армении. Когда две сделки уже были оформлены, генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что трансферная кампания клуба еще не завершена. В тот момент было сложно представить, что последним новичком команды станет действующий чемпион мира в составе сборной Франции. Однако так и произошло - в последний день дозаявок "Сочи" включил в список своих игроков защитника Адиля Рами, который в тот же день расторг контракт с турецким "Фенербахче". Последний шанс Смолова В конце января форвард столичного "Локомотива" Федор Смолов принял смелое решение покинуть зону комфорта и попробовать силы за рубежом. Испанская "Сельта", в составе которой раньше выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин, заплатила за аренду 29-летнего россиянина €700 тыс. Соглашение между клубами из Москвы и Виго рассчитано до конца сезона-2019/20.

После ухода Смолова руководство "Локомотива" на протяжении трех недель безуспешно пыталось найти временную замену форварду, который решил исполнить свою мечту и сыграть в более конкурентном чемпионате. Таким образом, в распоряжении у главного тренера железнодорожников Юрия Семина остается три игрока, способных сыграть на позиции форварда, - португалец Эдер, черногорец Лука Джорджевич и перуанец Джефферсон Фарфан. При этом двое последних травмированы, сроки их восстановления неизвестны. Что касается Смолова, то после перехода в "Сельту" он не только успел принять участие в трех матчах, но еще и забил гол в ворота мадридского "Реала". В том числе благодаря мячу российского форварда коллектив из Виго сыграл вничью с лидером чемпионата Испании (2:2). "Спартак" нашел нового форварда Один из трех лучших бомбардиров первой части сезона РПЛ, форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев проявил себя настолько ярко (10 мячей в 18 играх), что было очевидно - зимой он поменяет клубную прописку. Интерес к 22-летнему игроку проявляли сразу несколько клубов, среди которых были "Динамо" и ЦСКА, но они в итоге нашли себе других рослых форвардов, и нападающий самарской команды получил шанс сыграть в одном из самых популярных клубов страны. Соглашение между волжанами и красно-беглыми рассчитано до конца сезона-2019/20 с опцией выкупа. В этом переходе важен тот факт, что в услугах игрока был лично заинтересован главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

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Занимающие 10-е место в турнирной таблице красно-белые не ограничились арендой Соболева. Также к москвичам в зимнее трансферное окно присоединились защитники Виталий Дьяков и Роман Шишкин, первый из которых успел поиграть за "Ростов" и "Динамо", а второй и вовсе является воспитанником спартаковской школы, после ухода из родного клуба в 2010 году он выступал за "Локомотив", "Краснодар", "Крылья Советов" и "Торпедо". Оба опытных игрока вошли в сквозную заявку "Спартака", благодаря чему могут сыграть не только в РПЛ, где конкуренция за место в составе очень высока, но и в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги за "Спартак-2". Красно-белые зимой работали не только "на вход". В это трансферное окно клуб разорвал соглашение с грузинским полузащитником Джано Ананидзе, который перебрался в кипрский "Анортосис". Также "Спартак" продал в "Рубин" воспитанника клубной академии Солтмурада Бакаева, брат которого, Зелимхан, является одним из лидеров этого состава красно-белых. Кроме того, в аренду в "Крылья Советов" был отдан хавбек Максим Глушенков, который за год после перехода из "Чертаново" не сумел закрепиться в составе столичного клуба. Скромность лидеров и закупка "Рубина" Лидер РПЛ "Зенит" ушел на зимнюю паузу, имея преимущество перед занимающим второе место "Краснодаром" в 10 очков. Такая диспозиция и отсутствие необходимости разрываться между выступлением на внутренней и международной арене привели к тому, что клуб из Санкт-Петербурга ни сделал ни одной покупки, а единственным пополнением состава стало возвращение из аренды аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, который первую часть сезона провел в итальянской "Сампдории". Что касается сделок "на выход", сине-бело-голубые помимо продажи Краневиттера в "Монтерей" и аренды Кокорина в "Сочи" расторгли контракт со словацким полузащитником Робертом Маком, продали в "Ростов" вратаря Максима Рудакова, а также отдали в аренду в "Оренбург" хавбека Кирилла Капленко.

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Группа преследователей "Зенита", которую составляют уже упомянутый "Локомотив", а также "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА, провела зимнюю трансферную кампанию весьма скромно. Так, краснодарцы ни сделали ни одного приобретения, лишь вернув из аренды у "Рубина" защитника Егора Сорокина. Ростовчане еще в 2019 году заключили контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который как и Кокорин, лишь в прошлом сентябре вышел на свободу по УДО. Впрочем, для этого клуба важнее подписания новых игроков было сохранение лидеров - в январе было объявлено о продлении контрактов с нападающим Элдором Шомуродовым, а также полузащитниками Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном. ЦСКА ограничился подписанием контрактов с двумя игроками - защитником Никитой Котиным, который до этого выступал за "Крылья Советов", и нападающим Ильей Шкуриным, который в прошлом сезоне в составе клуба "Энергетик - БГУ" с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. При этом армейцев на правах свободных агентов покинули трое футболистов, среди которых выделяется полузащитник Дмитрий Ефремов, дважды становившийся в составе москвичей чемпионом России; его новым клубом стал "Урал". Кроме того, красно-синие расстались с арендованным у бразильского "Васко да Гама" атакующим полузащитником Лукасом Сантосом, а также отдали в аренду в португальский "Портимоненсе" японского нападающего Такуму Нисимуру. Одним из самых активных игроков на трансферном рынке этой зимой был казанский "Рубин". В конце прошлого года команду из столицы Татарстана возглавил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, в последние годы работавший в Англии и Нидерландах в "Халл Сити" и "Витессе" соответственно. Для того, чтобы вытащить команду из зоны стыковых матчей (19 очков в 19 матчах и 13-е место), новому специалисту приобрели сразу несколько качественных игроков.