{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Сочинский "звездопад" и сдержанность лидеров. Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ

До возобновления Российской премьер-лиги футбольные клубы в общей сложности осуществили менее 500 сделок
Адиль Рами EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Адиль Рами
© EPA-EFE/PETER POWELL

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В ночь на субботу в Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось трансферное окно. Вопреки ожиданиям большинства, главным действующим лицом периода дозаявок стал не кто-то из лидеров чемпионата страны, а занимающий 16-е место в турнирной таблице дебютант высшего дивизиона "Сочи".

На эту тему
Прядкин: спешка при смене формата РПЛ не нужна

До возобновления РПЛ клубы в общей сложности осуществили менее 500 сделок, самой крупной из которых стал не международный трансфер, а сделка между двумя клубами премьер-лиги. Этой зимой воспитанник "Краснодара", нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев перешел в казанский "Рубин" за €7 млн (здесь и далее суммы по данным профильного портала Transfermarkt.de - прим. ТАСС). Самой крупной сделкой "на вход" стал переход еще одного воспитанника "Краснодара", форварда Николая Комличенко, из чешской "Млады-Болеслав" в московское "Динамо" за €3,5 млн. Лидер чемпионата страны петербургский "Зенит" в перечне крупных сделок отметился только продажей аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера за €5,9 млн в мексиканский "Монтерей" (в 2017 году за сыгравшего в этом сезоне в четырех матчах южноамериканца сине-бело-голубые заплатили €8 млн).

Зимой традиционно активно на рынке выступают ведущие клубы чемпионата России, но в этом сезоне они синхронно не смогли попасть в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для решения внутренних задач, а также учитывая изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21 (в этом на поле одновременно могут находиться не более шести иностранцев, со следующего их число в заявке будет ограничено восемью игроками, но ограничения по их числу в игре не будет), в этот раз они проявили себя значительно скромнее.

"Сочи" - главный игрок трансферного рынка

Главный трансферный сериал этой зимы развернулся вокруг футболиста, который не участвовал в официальных матчах с октября 2018 года. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после известного скандала с двумя драками в центре Москвы до мая прошлого года находился в СИЗО, а потом до середины сентября, когда в силу вступило УДО, сидел в одной из колоний в Белгородской области. Все это время клуб из Санкт-Петербурга публично оказывал поддержку игроку, а когда он вышел на свободу, подписал с ним контракт до лета 2020 года. Сделка была осуществлена вне трансферного периода и сине-бело-голубые не смогли заявить игрока для участия в чемпионате России - в итоге до зимней паузы он мог лишь тренироваться с командой.

В январе Кокорин отправился на первый сбор с "Зенитом", где общественность застигла новость о его переходе в "Сочи" на правах аренды. Сначала о сделке объявил клуб из Краснодарского края, потом договоренность о переходе ТАСС подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Однако отчим и агент нападающего Кирилл Логинов заявил, что нападающий не собирается уходить из петербургского клуба. До середины февраля в СМИ появлялись сообщения о том, что Кокорин может продолжить карьеру в том или ином клубе, но в итоге игрок дал согласие на переход.

На эту тему
ФК "Сочи" включил в заявку чемпиона мира 2018 года Рами

Когда казалось, что новых вопросов возникнуть не должно, "Зенит" и "Сочи" стали согласовывать сделку, которая была одобрена обеими сторонами еще в январе. В итоге о переходе Кокорина в последнюю команду РПЛ было объявлено только 17 февраля. В первой же товарищеской игре за новый клуб нападающий забил два мяча и поучаствовал в еще одной голевой атаке - сочинцы одержали победу со счетом 3:1 над московским "Динамо", в котором форвард провел большую часть карьеры.

В это межсезонье еще до подписания арендного соглашения с Кокориным состав "Сочи" пополнил 21-летний игрок группы атаки Эрик Варданян, который в сезоне-2018/19, выступая за "Пюник", был признан лучшим игроком чемпионата Армении. Когда две сделки уже были оформлены, генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что трансферная кампания клуба еще не завершена. В тот момент было сложно представить, что последним новичком команды станет действующий чемпион мира в составе сборной Франции. Однако так и произошло - в последний день дозаявок "Сочи" включил в список своих игроков защитника Адиля Рами, который в тот же день расторг контракт с турецким "Фенербахче".

Последний шанс Смолова

В конце января форвард столичного "Локомотива" Федор Смолов принял смелое решение покинуть зону комфорта и попробовать силы за рубежом. Испанская "Сельта", в составе которой раньше выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин, заплатила за аренду 29-летнего россиянина €700 тыс. Соглашение между клубами из Москвы и Виго рассчитано до конца сезона-2019/20.

На эту тему
Лучше поздно, чем никогда. Федор Смолов в 29 лет перешел в испанскую "Сельту"

После ухода Смолова руководство "Локомотива" на протяжении трех недель безуспешно пыталось найти временную замену форварду, который решил исполнить свою мечту и сыграть в более конкурентном чемпионате. Таким образом, в распоряжении у главного тренера железнодорожников Юрия Семина остается три игрока, способных сыграть на позиции форварда, - португалец Эдер, черногорец Лука Джорджевич и перуанец Джефферсон Фарфан. При этом двое последних травмированы, сроки их восстановления неизвестны.

Что касается Смолова, то после перехода в "Сельту" он не только успел принять участие в трех матчах, но еще и забил гол в ворота мадридского "Реала". В том числе благодаря мячу российского форварда коллектив из Виго сыграл вничью с лидером чемпионата Испании (2:2).

"Спартак" нашел нового форварда

Один из трех лучших бомбардиров первой части сезона РПЛ, форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев проявил себя настолько ярко (10 мячей в 18 играх), что было очевидно - зимой он поменяет клубную прописку. Интерес к 22-летнему игроку проявляли сразу несколько клубов, среди которых были "Динамо" и ЦСКА, но они в итоге нашли себе других рослых форвардов, и нападающий самарской команды получил шанс сыграть в одном из самых популярных клубов страны. Соглашение между волжанами и красно-беглыми рассчитано до конца сезона-2019/20 с опцией выкупа. В этом переходе важен тот факт, что в услугах игрока был лично заинтересован главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

На эту тему
"Спартак" объявил о продлении контракта с футболистом Ещенко до 2021 года

Занимающие 10-е место в турнирной таблице красно-белые не ограничились арендой Соболева. Также к москвичам в зимнее трансферное окно присоединились защитники Виталий Дьяков и Роман Шишкин, первый из которых успел поиграть за "Ростов" и "Динамо", а второй и вовсе является воспитанником спартаковской школы, после ухода из родного клуба в 2010 году он выступал за "Локомотив", "Краснодар", "Крылья Советов" и "Торпедо". Оба опытных игрока вошли в сквозную заявку "Спартака", благодаря чему могут сыграть не только в РПЛ, где конкуренция за место в составе очень высока, но и в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги за "Спартак-2".

Красно-белые зимой работали не только "на вход". В это трансферное окно клуб разорвал соглашение с грузинским полузащитником Джано Ананидзе, который перебрался в кипрский "Анортосис". Также "Спартак" продал в "Рубин" воспитанника клубной академии Солтмурада Бакаева, брат которого, Зелимхан, является одним из лидеров этого состава красно-белых. Кроме того, в аренду в "Крылья Советов" был отдан хавбек Максим Глушенков, который за год после перехода из "Чертаново" не сумел закрепиться в составе столичного клуба.

Скромность лидеров и закупка "Рубина"

Лидер РПЛ "Зенит" ушел на зимнюю паузу, имея преимущество перед занимающим второе место "Краснодаром" в 10 очков. Такая диспозиция и отсутствие необходимости разрываться между выступлением на внутренней и международной арене привели к тому, что клуб из Санкт-Петербурга ни сделал ни одной покупки, а единственным пополнением состава стало возвращение из аренды аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, который первую часть сезона провел в итальянской "Сампдории". Что касается сделок "на выход", сине-бело-голубые помимо продажи Краневиттера в "Монтерей" и аренды Кокорина в "Сочи" расторгли контракт со словацким полузащитником Робертом Маком, продали в "Ростов" вратаря Максима Рудакова, а также отдали в аренду в "Оренбург" хавбека Кирилла Капленко.

На эту тему
Футболист Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в "Рубин"

Группа преследователей "Зенита", которую составляют уже упомянутый "Локомотив", а также "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА, провела зимнюю трансферную кампанию весьма скромно. Так, краснодарцы ни сделали ни одного приобретения, лишь вернув из аренды у "Рубина" защитника Егора Сорокина. Ростовчане еще в 2019 году заключили контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который как и Кокорин, лишь в прошлом сентябре вышел на свободу по УДО. Впрочем, для этого клуба важнее подписания новых игроков было сохранение лидеров - в январе было объявлено о продлении контрактов с нападающим Элдором Шомуродовым, а также полузащитниками Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном.

ЦСКА ограничился подписанием контрактов с двумя игроками - защитником Никитой Котиным, который до этого выступал за "Крылья Советов", и нападающим Ильей Шкуриным, который в прошлом сезоне в составе клуба "Энергетик - БГУ" с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. При этом армейцев на правах свободных агентов покинули трое футболистов, среди которых выделяется полузащитник Дмитрий Ефремов, дважды становившийся в составе москвичей чемпионом России; его новым клубом стал "Урал". Кроме того, красно-синие расстались с арендованным у бразильского "Васко да Гама" атакующим полузащитником Лукасом Сантосом, а также отдали в аренду в португальский "Портимоненсе" японского нападающего Такуму Нисимуру.

Одним из самых активных игроков на трансферном рынке этой зимой был казанский "Рубин". В конце прошлого года команду из столицы Татарстана возглавил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, в последние годы работавший в Англии и Нидерландах в "Халл Сити" и "Витессе" соответственно. Для того, чтобы вытащить команду из зоны стыковых матчей (19 очков в 19 матчах и 13-е место), новому специалисту приобрели сразу несколько качественных игроков.

На эту тему
Конец трансферной саги. Кокорин на правах аренды перешел из "Зенита" в "Сочи"

Помимо самого дорогого приобретения этого периода дозаявок, Ивана Игнатьева, "Рубин" подписал контракты с двумя защитниками, экс-торпедовцем Ильей Самошниковым и арендованным у португальской "Браги" Пабло Сантосом, а также пятью полузащитниками - уже названным Бакаевым из "Спартака", Денисом Макаровым из "Нефтехимика", Дарко Йевтичем из польского "Леха" и арендованным у датского "Ольборга" Оливером Абильдгором. Особняком стоит ситуация с экс-хавбеком "Локомотива" и сборной России Дмитрием Тарасовым. Находившийся в статусе свободного агента 32-летний игрок прошел все сборы с казанской командой, но контракт с ним был подписан лишь 18 февраля. В день закрытия трансферного окна он сломал ногу на тренировке, но гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что клуб поддержит игрока и не намерен разрывать с ним контракт.

Чемпионат России возобновится в следующую пятницу, 28 февраля, матчем между "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Встреча пройдет на "Самара-Арене", начало - 18:30 мск.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
МИД РФ намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС