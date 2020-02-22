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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Биатлонист Логинов выступит в эстафете на чемпионате мира в Италии

Союз биатлонистов России опубликовал состав национальной команды на предстоящую гонку
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Биатлонист Александр Логинов примет участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

СБР опубликовал состав национальной команды на предстоящую гонку - Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Также он заявил ТАСС, что полиция совместила старые допинговые дела Логинова с новым разбирательством.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Эстафета состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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