Биатлонист Логинов выступит в эстафете на чемпионате мира в Италии

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Биатлонист Александр Логинов примет участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Также он заявил ТАСС, что полиция совместила старые допинговые дела Логинова с новым разбирательством.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Эстафета состоится в субботу, начало - 16:45 мск.