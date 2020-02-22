Россия будет претендовать на проведение этапа Кубка мира по натурбану в сезоне-2020/21

"Несмотря на все предыдущие сложности с погодой, мы будем подавать заявку на проведение в следующем сезоне этапа Кубка мира по натурбану, - отметила Гарт. - Мы намерены продолжать популяризировать у себя в стране этот вид спорта".

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена претендовать на проведение этапа Кубка мира по натурбану в следующем сезоне. Об этом в субботу сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.

С 21 по 22 февраля в Москве проходил чемпионат Европы по натурбану, который был последним международным стартом сезона. "Мы проводим соревнования в Москве для того, чтобы сделать яркое развлекательное событие. Нам очень важно, чтобы на Воробьевы горы пришло много зрителей, но спортивная часть нас подводит уже не первый год. Эта трасса при плюс семь просто течет, и только благодаря последним холодным ночам нам удалось провести в усеченном формате сами соревнования", - отметила глава ФССР.

"Сами участники соревнований с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации. Все понимают, что чемпионат Европы необходимо было провести, потому что переносить было некуда и некогда. И мы сделали все, чтобы турнир состоялся", - подытожила Гарт.

Из-за теплой погоды, растопившей снег на большей половине заранее подготовленной трассы, организаторам пришлось сократить дистанцию и разыграть медали в четырех дисциплинах по итогам одного, а не двух заездов.

Сборная России по натурбану заняла третье место в медальном зачете ЧЕ, выиграв три серебряных и одну бронзовую награды. Первыми стали итальянцы (3-0-2), вторыми - австрийцы (1-1-1).