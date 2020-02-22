ОКР выразил обеспокоенность в связи с обысками у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

ТАСС, 22 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) выразил крайнюю обеспокоенность в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом сообщает служба информации ОКР.

"Олимпийский комитет России выражает крайнюю обеспокоенность событиями, которые произошли сегодня в расположении сборной России по биатлону на чемпионате мира в итальянском Антхольце. По факту мероприятий, связанных с обыском в номерах российских спортсменов и тренеров и изъятием у них личных вещей, ОКР направляет официальные письма в Союз биатлонистов России, Международный союз биатлонистов и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, а также оснований и наличия соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение тех, по сути, процессуальных действий, которые были совершены в отношении россиян", - сообщается в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что ОКР продолжает следить за развитием ситуации и находится в постоянном контакте со всеми спортивными и государственными структурами, которые имеют отношение к данной ситуации.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы. В 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.