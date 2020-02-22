Антидопинговый орган IBU окажет содействие властям Италии по делу Логинова и Касперовича

"Международный союз биатлонистов (IBU) и BIU осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям. Любое полицейское расследование - это вопрос, который должны прокомментировать полицейские силы. BIU, которое является независимым оперативным подразделением в рамках IBU, будет оказывать всестороннее содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Пока расследование продолжается, никаких дальнейших комментариев не будет", - говорится в сообщении.

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) окажет полное содействие итальянским властям по делу российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Об этом говорится в заявлении BIU, которое попало в распоряжение ТАСС.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения IBU. Как сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он вошел в состав эстафетной команды, гонка состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы. В 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.