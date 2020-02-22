IBU открыл дело в связи с использованием тренером Касперовичем поддельной аккредитации

АНТХОЛЬЦ /Италия/ 22 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

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"IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.