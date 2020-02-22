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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

IBU открыл дело в связи с использованием тренером Касперовичем поддельной аккредитации

Все имеющиеся факты были переданы в антидопинговый орган IBU
Тренер Александр Касперович Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Александр Касперович
© Сергей Бобылев/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/ 22 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

"IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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