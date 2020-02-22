Хованцев: обыски в отеле сборной являются спланированной акцией IBU по очернению команды

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды. Таким мнением поделился с ТАСС главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.
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В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения IBU. Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.
"Смотрите, на этом чемпионате мира уже был вброс информации о допинговых делах Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, и сейчас вновь делается все, чтобы создать вокруг команды негативный фон. Да, Касперович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро. Сейчас же ситуация доведена до абсурда, уверен на сто процентов, что это спланированная акция", - сказал Хованцев.
В субботу на турнире пройдет мужская эстафета, начало - 16:45 мск. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.