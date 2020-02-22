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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Хованцев: обыски в отеле сборной являются спланированной акцией IBU по очернению команды

По словам главного тренера сборной России по биатлону, ситуация доведена до абсурда
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев Petter Arvidson/REUTERS
Описание
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев
© Petter Arvidson/REUTERS

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды. Таким мнением поделился с ТАСС главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения IBU. Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Смотрите, на этом чемпионате мира уже был вброс информации о допинговых делах Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, и сейчас вновь делается все, чтобы создать вокруг команды негативный фон. Да, Касперович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро. Сейчас же ситуация доведена до абсурда, уверен на сто процентов, что это спланированная акция", - сказал Хованцев.

В субботу на турнире пройдет мужская эстафета, начало - 16:45 мск. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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