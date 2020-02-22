Главный тренер сборной России подтвердил, что биатлонист Логинов выступит в эстафете на ЧМ

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подтвердил, что Александр Логинов примет участие в эстафете на чемпионате мира в Италии. Об этом Хованцев сообщил ТАСС.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Ранее пресс-служба СБР опубликовала состав команды на эстафету, которая пройдет в субботу. В ее состав вошли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов.

"Пять минут я созванивался с ним, он побежит. Другое дело, что на него теперь опять вся свора с кинокамерами накинется, будет тербанить его", - сказал Хованцев.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.