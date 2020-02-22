Женская сборная России выиграла бронзовые медали юниорского чемпионата мира по керлингу

ТАСС, 22 февраля. Женская сборная России по керлингу со счетом 14:4 обыграла команду Японии в матче за третье место юниорского чемпионата мира. Соревнования прошли в Красноярске.

В составе сборной России выступали Влада Румянцева, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.

Золотые медали выиграли канадские керлингистки, которые в финале оказались сильнее спортсменок из Южной Кореи (7:5).

На прошлых юниорских чемпионатах мира женская сборная России по три раза выигрывала золотые и бронзовые медали.