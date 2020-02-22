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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Хованцев: у сборной России по биатлону не было возможности дать аккредитацию Касперовичу

По словам главного тренера национальной команды, в сборной всего 20 аккредитаций

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что у российской команды не было возможности дать аккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу на чемпионат мира в Италии. Об этом Хованцев сообщил ТАСС.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"У нас всего 20 аккредитаций и все они заняты тренерами команды, массажистами, врачами и сервисерами. На сборе в Риднау я ему сказал, что на чемпионате мира к нам добавились три сервисера, их стало не пять, как обычно, а восемь. Если бы были три лишних аккредитации, у нас бы было больше возможностей их распределять", - сказал Хованцев.

В субботу на турнире пройдет мужская эстафета, начало - 16:45 мск. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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