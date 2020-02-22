Дегтярев: обыски в сборной России по биатлону перед эстафетой на ЧМ похожи на провокацию

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он вошел в состав эстафетной команды, гонка состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Обыски в сборной России в преддверии эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Италии похожи на провокацию. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"С юридической точки зрения все нормально, потому что итальянская полиция имеет право расследовать антидопинговые дела, - сказал Дегтярев. - По итальянскому законодательству даже хранение препаратов является уголовным преступлением. Обладание, распространение, фальсификация проб, уклонение от сдачи проб - это все наказывается, так что нужно дождаться итогов проверки. Но в случае с Логиновым это больше похоже на давление, провокацию и попытку повлиять на итоги эстафеты".

"Если у него ничего не будет обнаружено, а в этом я уверен, он парень чистый и честный, то это просто влияние на итог эстафеты. Ребят подняли в 6 утра, устроили нервотрепку. Конечно, они не в лучшем состоянии - ни Гараничев, ни, тем более, Логинов. Итоги эстафеты можно и нужно будет оспаривать, это позволяет регламент соревнований", - добавил собеседник агентства.

СБР имеет ресурсы для проведения разбирательства

Дегтярев отметил, что у Союза биатлонистов России (СБР) есть все ресурсы для проведения разбирательства.

"Уверен, СБР будет этим заниматься, все ресурсы есть, регламент, повторюсь, позволяет. Шансы на то, чтобы оспорить итоги эстафеты у нас есть. Если что-то будет обнаружено, вопрос к СБР как они ведут разъяснительную работу среди спортсменов и тренеров. Но на данный момент не похоже, что у Логинова что-то нашли, мне кажется, расследование закончится плачевно", - отметил Дегтярев.

"Что касается Касперовича, я не понимаю, зачем так подставлять всех? Что он там делал, если он не аккредитован? СБР в этом отношении должен провести свое расследование", - заключил парламентарий.