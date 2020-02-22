Тренер Хованцев: Логинова не заставляли пройти дополнительную проверку на допинг

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Российского биатлониста Александра Логинова не заставляли пройти дополнительные проверки на допинг на чемпионате мира в Италии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Полиция приехала без сопровождения антидопинговых служб. Но он и без этого сдает достаточно допинг-проб, в этом сезоне его проверяли не менее 16 раз", - сказал Хованцев.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он вошел в состав эстафетной команды, гонка состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы. В 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.