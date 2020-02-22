Сенна: российские клубы не дотягивают до высшего уровня в мировом футболе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские, нидерландские и итальянские футбольные клубы пока не достигли высшей планки на мировой арене, которая в последнее время повысилась. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной Испании Маркос Сенна.

По итогам групповых этапов еврокубков ни один клуб из России не пробился в плей-офф. В основном раунде Лиги чемпионов от России выступали петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", в Лиге Европы - ЦСКА и "Краснодар".

"Дело в том, что на мировой арене планка повысилась. И уже даже такие фавориты, как Италия и Нидерланды, остались немного позади, ниже этой планки. Обидно, что Россия тоже там, но таковы стандарты", - заявил Сенна.

Сенна выступает за команду Испании на Кубке легенд, который проходит в Москве. "Сила нашей команды в новизне, в целом мы приезжаем сюда, чтобы встретиться, хорошо провести время. Многие уже из нас не играют, это большое событие, повод встретиться. У людей будет возможность увидеть известных футболистов, пообщаться, взять автографы", - заключил собеседник ТАСС.