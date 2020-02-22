Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафетной гонке 4х6 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 9 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Германии, отстав от победителей на 10,7 секунды и использовав 9 дополнительных патронов, при этом не заходя на штрафной круг. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из Украины (+18,4; 0+8).
Сборная России, за которую выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, заняла восьмое место (+1.02,6; 1+11).
Благодаря победе норвежские биатлонистки досрочно выиграли эстафетный зачет, набрав 300 очков. На втором месте находится команда Швейцарии (228), на третьем - сборная Швеции (213). Российская команда - седьмая (194).
В зачете Кубка наций лидируют норвежки - 6709 очков. На втором месте биатлонистки из Германии (5998), на третьем - шведки (5906). Сборная России расположилась на пятой позиции (5462).
В субботу пройдет мужская эстафета 4х7,5 км. Чемпионат мира завершится 23 февраля.
|Страна
|З
|С
|Б
|О
|Норвегия
|4
|2
|2
|8
|Франция
|2
|1
|2
|5
|Италия
|2
|1
|0
|3
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Германия
|0
|4
|0
|4
|США
|0
|1
|0
|1
|Чехия
|0
|0
|2
|2
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|Украина
|0
|0
|1
|1