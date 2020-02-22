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Чемпионат мира по биатлону

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Второй стала сборная Германии, бронзовые награды завоевала команда Украины
Марте Рёйселанн EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Марте Рёйселанн
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафетной гонке 4х6 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 9 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Германии, отстав от победителей на 10,7 секунды и использовав 9 дополнительных патронов, при этом не заходя на штрафной круг. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из Украины (+18,4; 0+8).

Сборная России, за которую выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, заняла восьмое место (+1.02,6; 1+11).

Благодаря победе норвежские биатлонистки досрочно выиграли эстафетный зачет, набрав 300 очков. На втором месте находится команда Швейцарии (228), на третьем - сборная Швеции (213). Российская команда - седьмая (194).

В зачете Кубка наций лидируют норвежки - 6709 очков. На втором месте биатлонистки из Германии (5998), на третьем - шведки (5906). Сборная России расположилась на пятой позиции (5462).

В субботу пройдет мужская эстафета 4х7,5 км. Чемпионат мира завершится 23 февраля.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия4228
Франция2125
Италия2103
Россия1012
Германия0404
США0101
Чехия0022
Австрия0011
Украина0011

 

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