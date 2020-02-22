Американская биатлонистка Эган поддержала Логинова, обвиняемого соперниками в допинге

15 февраля Логинов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, а днем позднее стал бронзовым призером в гонке преследования. После победы Логинова несколько иностранных спортсменов критически отозвались об успехе российского биатлониста, который в 2013 году был пойман на употреблении ЭПО. В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Каждый спортсмен имеет право на свое мнение. Я, быть может, тоже не согласна с принятым ранее решением по делу об ЭПО, но это не отменяет того обстоятельства, что он имеет права соревноваться здесь, это очевидно. Я представляю интересы всех спортсменов, и его интересы я представляю так же, как своих соотечественников, когда выступаю за национальную команду. Так что я, конечно, поддерживаю его и его право на честный процесс, если он считает, что был наказан несправедливо, то он может обратиться ко мне за помощью", - сказала Эган.