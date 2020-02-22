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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Американская биатлонистка Эган поддержала Логинова, обвиняемого соперниками в допинге

После победы россиянина на чемпионате мира несколько иностранных спортсменов критически отозвались об успехе биатлониста, который в 2013 году был пойман на употреблении ЭПО
Клэр Эган AP Photo/Robert F. Bukaty
Описание
Клэр Эган
© AP Photo/Robert F. Bukaty

АНТХОЛЬЦ /Италия/ 22 февраля. /ТАСС/. Американка Клэр Эган, которая является главой комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU), выразила поддержку россиянину Александру Логинову. Об этом она заявила журналистам.

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15 февраля Логинов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, а днем позднее стал бронзовым призером в гонке преследования. После победы Логинова несколько иностранных спортсменов критически отозвались об успехе российского биатлониста, который в 2013 году был пойман на употреблении ЭПО. В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Каждый спортсмен имеет право на свое мнение. Я, быть может, тоже не согласна с принятым ранее решением по делу об ЭПО, но это не отменяет того обстоятельства, что он имеет права соревноваться здесь, это очевидно. Я представляю интересы всех спортсменов, и его интересы я представляю так же, как своих соотечественников, когда выступаю за национальную команду. Так что я, конечно, поддерживаю его и его право на честный процесс, если он считает, что был наказан несправедливо, то он может обратиться ко мне за помощью", - сказала Эган.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

"При этом есть правила, согласно которым полиция и антидопинговые службы имеют право прийти к спортсмену в любое время, если есть такая необходимость. Если ты выступаешь за сборную, то должен соглашаться с существующими правилами", - сказала она о визите полицейских в расположение сборной России в день эстафетных гонок.

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы. В 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Он вошел в состав эстафетной команды, гонка состоится в субботу, начало - 16:45 мск.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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