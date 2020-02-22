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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Спортивные власти Италии отказались комментировать ситуацию с обысками у биатлонистов РФ

Президент Федерации зимних видов спорта Флавио Рода ответил на запрос ТАСС, что он не обладает необходимой информацией для комментариев
Отель в Антхольце, где проживает сборная России по биатлону Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
Отель в Антхольце, где проживает сборная России по биатлону
© Артем Кузнецов/ТАСС

РИМ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Федерация зимних видов спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии отказались комментировать ситуацию с обысками у российских биатлонистов, принимающих участие в чемпионате мира в Антхольце. Соответствующие ответы ТАСС получил от представителей двух организаций.

В НОК наотрез отказались от комментариев. Президент Федерации зимних видов спорта Флавио Рода ответил на запрос ТАСС, что он не обладает необходимой информацией для комментариев.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Как заявляли ТАСС в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге.

Посольство РФ в Италии обратилось к властям - в Совмин, МИД и местные правоохранительные органы и прокуратуру за разъяснением инцидента и требованием принять меры для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Апеннин.

Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет в субботу. Соревнования завершатся 23 февраля.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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