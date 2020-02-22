Спортивные власти Италии отказались комментировать ситуацию с обысками у биатлонистов РФ

РИМ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Федерация зимних видов спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии отказались комментировать ситуацию с обысками у российских биатлонистов, принимающих участие в чемпионате мира в Антхольце. Соответствующие ответы ТАСС получил от представителей двух организаций.

В НОК наотрез отказались от комментариев. Президент Федерации зимних видов спорта Флавио Рода ответил на запрос ТАСС, что он не обладает необходимой информацией для комментариев.