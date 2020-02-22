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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев заявил, что Логинову не грозит наказание за чужую аккредитацию его тренера на ЧМ

Россиянин должен принять участие в эстафете, которая пройдет на чемпионате мира позднее в пятницу
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российскому биатлонисту Александру Логинову ничего не грозит за использование его тренером Александром Касперовичем чужой аккредитации на чемпионате мира в Италии. Об этом глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил ТАСС.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

"Саше в этой истории ничего не грозит, это то, что я вижу по документам, - сказал Драчев. - Касперович просто живет в гостинице сборной России, но в качестве туриста, я, к примеру, вообще живу в гостинице со сборной Швеции. При этом Касперович бегал здесь с чужой аккредитаций там, где ему не положено. И это, несмотря на то, чего его здесь все знают и к нему пристальное внимание".

"То, что он взял чужую украинскую аккредитацию - чисто его проблемы. Но эти проблемы в итоге отразились на всей сборной и конкретно - на его спортсмене. Этим он себя уже наказал", - добавил глава СБР.

Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет в субботу (16:45 мск). Соревнования завершатся 23 февраля.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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