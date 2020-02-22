Инсинуации и аккредитации. Биатлониста Логинова втянули в допинг-скандал из-за тренера

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Итальянская полиция провела в субботу обыск в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольце, был проверен номер Александра Логинова; причиной тому стало то, что личный тренер спортсмена Александр Касперович находится на турнире с чужой аккредитацией. В МИД РФ заявили, что намерены защитить биатлонистов от давления.

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Итальянский чемпионат мира должен был стать для Логинова если не моментом истины, то уж точно чем-то вроде рубежа, преодоление которого помогло бы оставить прежние проблемы в прошлом. Проблемы, надо сказать, серьезные - в ноябре 2014 года он получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В его пробе были обнаружены следы эритропоэтина, который может попасть в организм человека только через шприц. Он вернулся к соревнованиям лишь в 2017 году на чемпионате Европы в Польше. С тех пор Логинова - бесспорно талантливого биатлониста, одного из лучших в мире - преследует призрак былых ошибок. Косые взгляды от коллег, колкости от иностранной прессы и прямые обвинения во лжи сыплются на него не первый год, что на фоне нездоровой обстановки вокруг "российского допинга" создает повод для различных спекуляций. В этой ситуации Логинову не остается ничего, кроме как затыкать рты критикам на трассе.

Ситуация у отеля сборной России по биатлону в Антхольце © ТАСС

И в Антхольце спортсмен с успехом это делал. Впервые в карьере он стал чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку, после чего в ответ на очередные упреки пригласил к себе домой всех желающих выслушать его версию событий, повлекших за собой дисквалификацию. Приглашением воспользовался олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё - после гонки преследования, в которой Логинов завоевал бронзу, он даже опубликовал в соцсетях юмористический коллаж на соответствующую тему, на что, по его же словам, получил массу положительных отзывов. Безусловно, все это пока что вряд ли можно считать "очищением", но во всяком случае в холодных отношениях россиянина с биатлонным миром наметилась хоть какая-то оттепель. Без вины виноватый Но буквально за день до окончания турнира усилия Логинова по восстановлению собственной репутации обернулись прахом. В субботу итальянская полиция в 6 утра прибыла в отель сборной России и буквально вломилась в комнату, где проживают Логинов и Евгений Гараничев, чтобы провести обыск. Дверь в номер правоохранители открыли самостоятельно, пытаясь, вероятно, застать обитателей врасплох. Силовики действовали решительно, но вместе с тем в рамках местного законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за нарушение антидопинговых правил.

При чем здесь допинг? На самом деле разобраться довольно сложно. Как позднее ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, полиция обыскала номер и машины россиян (а также изъяла ноутбук и телефон Логинова) по наводке Международного союза биатлонистов (IBU), который заподозрил Логинова в нечестной игре. Подозрения вызваны тем, что личный тренер спортсмена Александр Касперович находится на чемпионате мира не по своей аккредитации. Формально дело ведется именно против Касперовича. Предполагается, что он мог провозить на чемпионат мира запрещенные препараты. Логинова же это дело пока что касается лишь косвенно - подопечные тренеров, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, также попадают под подозрения. А специалисту просто не хватило квоты от российской стороны (максимум - 20 аккредитаций на команду), при этом стоит отметить, что, по информации ТАСС, хотя Драчев прибыл на турнир с женой и детьми, они получили аккредитации вне квоты в качестве гостей IBU. При обычных условиях Касперович отделался бы денежным штрафом, но в итоге к этому примешали прошлые допинговые дела его подопечного. Меж тем, пока полиция охотится на ведьм, Логинов вынужден готовиться к эстафетной гонке абы как. Ему доверена роль финишера, заезд начнется уже через час.

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"Сегодня в 6 часов утра полиция с обысками нагрянула в отель, где проживает наша сборная, о случившимся я сразу сообщил в МИД и Министерство спорта", - сказал Драчев ТАСС. - Дело о поддельной аккредитации они [полицейские] совмещают вместе с допинговыми делами Логинова 2013 и 2015 годов и делом 2018 года, которое ведет австрийская полиция, в нем фигурирует имя Касперовича. Саша находится в команде и готовится к эстафете. Я и Александр Владимирович Касперович находимся в полицейском участке, нам помогает переводчик Екатерина Боярских". Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает субботние обыски спланированной акцией по очернению команды. "Смотрите, на этом чемпионате мира уже был вброс информации о допинговых делах Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, и сейчас вновь делается все, чтобы создать вокруг команды негативный фон, - сказал специалист в беседе с корреспондентом ТАСС. - Да, Касперович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро, сейчас же ситуация доведена до абсурда, уверен на сто процентов, что это спланированная акция". "Надеюсь, это не останется замятым" МИД РФ работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, - это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что МИД сотрудничает с Минспортом РФ по данному вопросу. Мнение Хованцева по поводу спланированной акции разделяет член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. "Считаю, что в любом случае надо поддержать наших ребят, прошли обыски, у них забрали компьютеры, сейчас идет объяснение в участке, подключился президент нашей федерации [Драчев], - сказал он в разговоре с ТАСС. - Пока никаких конкретных обвинений не предъявлено. Я считаю, что это может быть оговор; если действительно нет никаких замечаний, мы обязаны оказать спортсменам поддержку".

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Министерство спорта РФ в связи с инцидентом напомнило о презумпции невиновности. "Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности в случае предъявления обвинений в совершении преступлений и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце, - говорится в заявлении ведомства. - Министр спорта Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели. Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий". Не остался в стороне и Олимпийский комитет России (ОКР) - сотрудники организации уже запросили всю информацию по данному делу. "Олимпийский комитет России выражает крайнюю обеспокоенность событиями, которые произошли сегодня в расположении сборной России по биатлону на чемпионате мира в итальянском Антхольце, - отмечается в заявлении ОКР. - По факту мероприятий, связанных с обыском в номерах российских спортсменов и тренеров и изъятием у них личных вещей, ОКР направляет официальные письма в Союз биатлонистов России, Международный союз биатлонистов и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, а также оснований и наличия соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение тех, по сути, процессуальных действий, которые были совершены в отношении россиян".

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