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Летние неолимпийские виды спорта

Декларация о создании Лиги боевого самбо подписана в Сочи

Для соревнований разработаны новые правила
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков
© Александр Щербак/ТАСС

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Декларация о создании Лиги боевого самбо подписана в Сочи в преддверии старта первого чемпионата лиги, который пройдет на олимпийской арене "Ледовый куб". Подписи под документом поставили президент лиги Аркадий Ротенберг, президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо.

"Это историческое событие - мы открываем новую веху в истории самбо, мы создаем Лигу профессионального боевого самбо. Для всех, особенно для нас, тех, кто с детства занимался самбо, это большое и радостное событие", - заявил перед подписанием декларации Ротенберг.

"Хотел бы отметить, что для нас это нечто новое, мы предлагаем определенные наброски - сегодня пройдет первый молодежный турнир в рамках лиги. Поэтому хотелось бы, чтобы профессионально занимающиеся борьбой самбо и в других регионах, в других странах посмотрели на это с положительной стороны. Необходимо создать крепкий фундамент лиги", - подчеркнул президент лиги.

"Есть и понимание - это определенный бренд, который можно продвигать дальше на международную арену. Он связан не только с атрибутикой профессионального боевого самбо", - отметил Ротенберг.

Президент лиги сообщил, что для соревнований разработаны новые правила: "Мы хотим, чтобы это была справедливая и правильная борьба, не связанная с возможными судейскими ошибками. Мы начинаем с чистого листа, и это историческое событие. В добрый путь".

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Летние неолимпийские виды спорта
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